Азербайджан заинтересован в увеличении поставок продовольственной продукции в российские регионы, в том числе и на Урал

Торговое представительство Азербайджана в России разработало проект, направленный на увеличение объемов и ассортимента поставок продовольственной продукции из Азербайджана в российские регионы и предусматривающий, в частности, открытие сети магазинов в Свердловской области.
«На площадке Уральской ТПП прошла презентация проекта «Дары Азербайджана». Он предполагает создание в Свердловской области сети магазинов, торгующих азербайджанской продукцией», - сообщает Russian Business Guide (RBG).
Участие в презентации принял Генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров, рассчитывающий на помощь Уральской ТПП в реализации проекта.
«Как отметил главный советник представительства Намиг Халилов, большая часть азербайджанских кондитерских изделий, вина и плодоовощной продукции реализуется в Москве и Московской области. Объясняется это достаточно просто: в российской столице работает Торговое представительство Азербайджана, которое организует масштабные акции по продвижению продовольственной продукции. Кроме того, азербайджанские дары широко представлены на московских выставках World Food Moscow и «ПРОДЭКСПО», - сообщает RBG.
В других российских субъектах ассортимент азербайджанской продукции значительно беднее, в том числе по причине слабой системы доставки ее в российские регионы.
В связи с этим принято решение организовать в павильоне на ВДНХ постоянный шоу-рум и создать компанию по поставкам продукции легкой и пищевой промышленности Азербайджана, в концепции с которой был разработан проект «Дары Азербайджана» с целью увеличения ассортимента продукции в регионах России.
«Особое место в планах Азербайджана занимает Свердловская область. В частности, предприниматели Среднего Урала при посредничестве Уральской ТПП принимают участие в деловых форумах в Баку и в Российско-Азербайджанских межрегиональных форумах в Екатеринбурге. Благодаря обмену делегациями и расширению торгово-экономических связей товарооборот Свердловской области с Азербайджаном неуклонно растет: в 2018 году он вырос в 1,8 раза и составил $95 млн», - пишет издание.
В 2018 году из Свердловской области в Азербайджан поставлялись, в основном, черные металлы, стальные трубы, алюминий и изделия из него, сельскохозяйственный инструмент, двигатели, погрузчики, насосы, пиломатериалы, косметическая и фармацевтическая продукция. Из Азербайджана в Свердловскую область поставлялась медь и изделия из нее, оптическая аппаратура, химическая продукция и пищевые продукты.
Р.Бабаев
Президент Алиев поручил кабмину определить штат ЦАМО
Армянская фальсификация рушится под тяжестью исторических фактов - Новрузов
Армяне начинают осознавать катастрофичность фальсификации истории Армении – завсектором АП Азербайджана
В Азербайджане компенсацию по проблемным кредитам получат около 602,5 тыс. человек
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
Президент Либерии вынужден работать дома из-за змей, пробравшихся на его рабочее место
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Президентские выборы в Белоруссии должны пройти не позднее 30 августа 2020 года - глава ЦИК
Узбекистан и Южная Корея подписали Декларацию о стратегическом партнерстве
В Италии вице-премьеры выступили с взаимными обвинениями на фоне обостряющегося правительственного кризиса
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР