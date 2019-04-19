Азербайджан заинтересован в увеличении поставок продовольственной продукции в российские регионы, в том числе и на Урал

Торговое представительство Азербайджана в России разработало проект, направленный на увеличение объемов и ассортимента поставок продовольственной продукции из Азербайджана в российские регионы и предусматривающий, в частности, открытие сети магазинов в Свердловской области.

«На площадке Уральской ТПП прошла презентация проекта «Дары Азербайджана». Он предполагает создание в Свердловской области сети магазинов, торгующих азербайджанской продукцией», - сообщает Russian Business Guide (RBG).

Участие в презентации принял Генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров, рассчитывающий на помощь Уральской ТПП в реализации проекта.

«Как отметил главный советник представительства Намиг Халилов, большая часть азербайджанских кондитерских изделий, вина и плодоовощной продукции реализуется в Москве и Московской области. Объясняется это достаточно просто: в российской столице работает Торговое представительство Азербайджана, которое организует масштабные акции по продвижению продовольственной продукции. Кроме того, азербайджанские дары широко представлены на московских выставках World Food Moscow и «ПРОДЭКСПО», - сообщает RBG.

В других российских субъектах ассортимент азербайджанской продукции значительно беднее, в том числе по причине слабой системы доставки ее в российские регионы.

В связи с этим принято решение организовать в павильоне на ВДНХ постоянный шоу-рум и создать компанию по поставкам продукции легкой и пищевой промышленности Азербайджана, в концепции с которой был разработан проект «Дары Азербайджана» с целью увеличения ассортимента продукции в регионах России.

«Особое место в планах Азербайджана занимает Свердловская область. В частности, предприниматели Среднего Урала при посредничестве Уральской ТПП принимают участие в деловых форумах в Баку и в Российско-Азербайджанских межрегиональных форумах в Екатеринбурге. Благодаря обмену делегациями и расширению торгово-экономических связей товарооборот Свердловской области с Азербайджаном неуклонно растет: в 2018 году он вырос в 1,8 раза и составил $95 млн», - пишет издание.

В 2018 году из Свердловской области в Азербайджан поставлялись, в основном, черные металлы, стальные трубы, алюминий и изделия из него, сельскохозяйственный инструмент, двигатели, погрузчики, насосы, пиломатериалы, косметическая и фармацевтическая продукция. Из Азербайджана в Свердловскую область поставлялась медь и изделия из нее, оптическая аппаратура, химическая продукция и пищевые продукты.

Р.Бабаев