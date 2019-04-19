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Дальнее зарубежье 19.04.2019 16:30

В Париже приступили к эвакуации остававшихся в Нотр-Даме картин

Специалисты в пятницу выносят картины из Собора Парижской Богоматери, пострадавшего после пожара, сообщает французское радио.

По его данным, посмотреть на эвакуацию предметов искусства пришло посмотреть большое число парижан и туристов. После того, как картины выносят из здания, их грузят в специальные автомобили.

Ранее министр культуры Франции Франк Риестер объявил, что картины "будут позже в пятницу перевезены в безопасное место" из Нотр-Дама. "Картины, находившиеся внутри собора, не пострадали от огня, и они могут быть вывезены и перевезены", - отметил он.

Французские СМИ отмечает, что осуществить эвакуацию этих картин раньше не представлялось возможным, так как эксперты только недавно завершили оценку безопасности и устойчивости конструкций, пострадавших от огня.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Президент Франции Э.Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет.

Ранее сообщалось, что от пожара удалось спасти ряд реликвий и предметов искусства. В частности, речь идет о Терновом венце, который, согласно Евангелию, возложили на голову Иисуса Христа перед распятием.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

До этого реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СОБОР, КАРТИНЫ


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