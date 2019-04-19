ГААД получит 1,9 млн манатов на реконструкцию автодорог в Пираллахинском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 1,9 млн манатов на меры по реконструкцию автодорог на территории Пираллахинского района Баку.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Ф.Исазаде