Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал неправдивыми некоторые заявления, приведенные в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера.
"Некоторые люди делали обо мне сфабрикованные и совершенно неправдивые высказывания. Они оказались в сумасшедшем докладе Мюллера, который был написан 18 злобными демократами - ненавистниками Трампа", - написал Д.Трамп в Twitter.
Некоторые из заявлений, по словам Д.Трампа являются "чушью собачьей", а люди, сделавшие их, просто хотели "хорошо смотреться (или показать, что я плохой)".
Д.Трамп не указал, о каких именно показаниях идет речь, однако в докладе есть несколько высказываний, которые привлекли внимание СМИ. В частности, пресса обратила внимание на эмоциональную реакцию Д.Трампа, когда тот узнал про начало расследования спецпрокурора.
Так, в докладе говорится, что, когда генпрокурор Джефф Сешнс сообщил Д.Трампу о начале расследования, тот откинулся в кресле и сказал: "О боже. Это ужасно. Это конец моего поста. Мне - крышка". При этом советник президента Келлиэнн Конуэй, комментируя доклад, заверила, что ничего подобного Д.Трамп не говорил.
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