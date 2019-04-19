Десятки тысяч пчел из ульев Нотр-Дама пережили пожар - пчеловод собора

Около 180 тыс. пчел из ульев на крыше Собора Парижской Богоматери успешно пережили пожар, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пчеловода Нотр-Дама Николя Жеана.

"У меня такое облегчение. Я видел спутниковые снимки, на которых видно, ни один из трех ульев не пострадал при пожаре", - сказал пчеловод в интервью агентству в пятницу.

Он отметил, что в общей сложности в этих трех ульях, которые располагаются на крыше соборной ризницы, живет около 180 тыс. насекомых.

Н.Жеан пояснил, что у пчел нет легких, а углекислый газ производит на них седативный эффект. По его словам, когда пчелы чувствуют огонь, то трутни начинают есть мед и защищать главную особь улья - матку.

Пчеловод добавил, что распространенные на территории европейских стран пчёлы ни при каких обстоятельствах не покидают свои ульи.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Президент Франции Э.Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет.