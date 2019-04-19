PASHA Bank Georgia стал спонсором Caspian Energy Forum Tbilisi - 2019

PASHA Bank Georgia стал спонсором 8-го Международного «Caspian Energy Forum Tbilisi – 2019», который состоится в Тбилиси 7 мая 2019 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

«Форум стал ежегодным и сегодня является традиционной площадкой для обсуждения проектов в различных секторах экономики. Это особенно актуально для сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, а также развития диалога бизнес-власть, налаживания контактов между предпринимателями, реализации новых идей и проектов», - сказал председатель совета директоров и главный исполнительный директор PASHA Bank Georgia Арда Аркун и подчеркнул важность проведения Caspian Energy Forum Tbilisi.

Тельман Алиев сказал,что Тбилисский форум, организатором которого является компания Caspian Energy Georgia, состоится при поддержке Правительства Грузии , Посольства Азербайджанской Республики в Грузии, Губернатора региона Квемо Картли и Caspian European Club. В Caspian Energy Forum Tbilisi - 2019 примут участие более 300 делегатов из 30 стран среди которых, руководители государственных структур Грузии и Азербайджана, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Грузии, а также главы крупных международных компаний, международных финансовых институтов.

В форуме пройдут пленарные сессии, посвященные азербайджано-грузинским энергетическим и экономическим проектам. Одной из ключевых тем Caspian Energy Forum Tbilisi – 2019 является экономическое развитие региона Квемо Картли. В программе мероприятия предусмотрены дополнительные возможности для работы и общения участников в ходе кофе-брейков, делового обеда. Во второй половине дня для участников форума будет организован бизнес-тур по производственным объектам Квемо Картли.

PASHA Bank является региональным финансовым институтом, оперирующим в Азербайджане, Грузии и Турции. PASHA Bank предоставляет все основные услуги корпоративного и инвестиционного банкинга для крупного и среднего предпринимательства. PASHA Bank Georgia специализируется на предоставлении корпоративных банковских услуг обслуживая клиентов с удвоенным вниманием. PASHA Bank как независимо, так и в рамках крупных банковских синдикатов, предлагает быстрый сервис, конкурентные процентные ставки и индивидуальные банковские услуги учитывая потребности и возможности каждого клиента.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участии Caspian Energy International Media Group.

Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.