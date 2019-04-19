Госдеп США одобрил решение Мальты не пускать летевшие в Венесуэлу российские самолеты

США приветствуют решение властей Мальты не предоставлять свое воздушное пространство для пролета российских самолетов в Венесуэлу, сообщила в пятницу официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

"Мы восхищаемся правительством Мальты в связи с тем, что оно отказало российским самолетам в использовании своего воздушного пространства, чтобы провести поставки бесчеловечному режиму в Венесуэле", - написала М.Ортагус в Twitter.

"Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы помешать Кремлю помогать диктатору Мадуро", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Москва воспринимает отказ властей Мальты предоставить свое воздушное пространство для пролета российских самолетов в Венесуэлу, как недружественный шаг.

"Российская сторона в установленном порядке через наше посольство на Мальте, причем заблаговременно, на 4 апреля текущего года запросило разрешение на пролет через мальтийское воздушное пространство двумя самолетами, которые возят грузы и пассажиров в Венесуэлу", - сказала М.Захарова.

"К сожалению, и хотела бы подчеркнуть, без объяснения причин, мальтийские власти отказали в выдаче разрешения на пролет указанных российских бортов", - отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в мальтийских СМИ появилась информация, что в связи с недавним отказом властей Мальты дать разрешение на пролет следующих в Венесуэлу российских самолетов через мальтийское воздушное пространство Москва в качестве "ответной меры" якобы намерена провести кампанию по дискредитации премьер-министра Мальты на период выборов в Европарламент.

По словам М.Захаровой, такие предположения, высказанные в мальтийских СМИ, являются абсурдными.