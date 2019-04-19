Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0266 GBR   2.2102 TRY   0.2917

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.00 0.24 Brent 71.97 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.04.2019 17:19

Госдеп США одобрил решение Мальты не пускать летевшие в Венесуэлу российские самолеты

США приветствуют решение властей Мальты не предоставлять свое воздушное пространство для пролета российских самолетов в Венесуэлу, сообщила в пятницу официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

"Мы восхищаемся правительством Мальты в связи с тем, что оно отказало российским самолетам в использовании своего воздушного пространства, чтобы провести поставки бесчеловечному режиму в Венесуэле", - написала М.Ортагус в Twitter.

"Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы помешать Кремлю помогать диктатору Мадуро", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Москва воспринимает отказ властей Мальты предоставить свое воздушное пространство для пролета российских самолетов в Венесуэлу, как недружественный шаг.

"Российская сторона в установленном порядке через наше посольство на Мальте, причем заблаговременно, на 4 апреля текущего года запросило разрешение на пролет через мальтийское воздушное пространство двумя самолетами, которые возят грузы и пассажиров в Венесуэлу", - сказала М.Захарова.

"К сожалению, и хотела бы подчеркнуть, без объяснения причин, мальтийские власти отказали в выдаче разрешения на пролет указанных российских бортов", - отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в мальтийских СМИ появилась информация, что в связи с недавним отказом властей Мальты дать разрешение на пролет следующих в Венесуэлу российских самолетов через мальтийское воздушное пространство Москва в качестве "ответной меры" якобы намерена провести кампанию по дискредитации премьер-министра Мальты на период выборов в Европарламент.

По словам М.Захаровой, такие предположения, высказанные в мальтийских СМИ, являются абсурдными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]