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Транспорт и связь 19.04.2019 17:17

AZAL в партнерстве с PASHA Travel с июня начнет выполнение чартерных рейсов в 3 города Саудовской Аравии

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в партнерстве с туроператором PASHA Travel с июня начнет выполнение чартерных рейсов в Саудовскую Аравию, говорится в сообщении компании.

«AZAL и PASHA Travel договорились о выполнении чартерных рейсов в три города Саудовской Аравии в рамках летнего расписания полетов на 2019 год. С 7 июня авиакомпания начнет выполнение полетов по маршруту Баку-Даммам-Баку. Полеты будут выполняться по пятницам. С 9 июня откроются рейсы по направлению Баку-Эль-Хуфуф-Баку (по воскресеньям), с 10 июня - Баку-Эр-Рияд-Баку (по понедельникам)», - отмечается в информации.

AZAL, в рамках сотрудничества с PASHA Travel, с 20 июня начнет выполнение рейсов в Тиват (Черногория). Полеты будут выполняться до 12 сентября.

Кроме того, с 5 июня компания AZAL самостоятельно планирует осуществлять рейс по маршруту Баку-Медина-Баку (по средам). «Также в планах AZAL открытие рейса Баку- Бурайда (Эль-Касим)-Баку», - подчеркивается в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: САУДАРАВИЯ, РЕЙСЫ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]