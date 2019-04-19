AZAL в партнерстве с PASHA Travel с июня начнет выполнение чартерных рейсов в 3 города Саудовской Аравии

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в партнерстве с туроператором PASHA Travel с июня начнет выполнение чартерных рейсов в Саудовскую Аравию, говорится в сообщении компании.
«AZAL и PASHA Travel договорились о выполнении чартерных рейсов в три города Саудовской Аравии в рамках летнего расписания полетов на 2019 год. С 7 июня авиакомпания начнет выполнение полетов по маршруту Баку-Даммам-Баку. Полеты будут выполняться по пятницам. С 9 июня откроются рейсы по направлению Баку-Эль-Хуфуф-Баку (по воскресеньям), с 10 июня - Баку-Эр-Рияд-Баку (по понедельникам)», - отмечается в информации.
AZAL, в рамках сотрудничества с PASHA Travel, с 20 июня начнет выполнение рейсов в Тиват (Черногория). Полеты будут выполняться до 12 сентября.
Кроме того, с 5 июня компания AZAL самостоятельно планирует осуществлять рейс по маршруту Баку-Медина-Баку (по средам). «Также в планах AZAL открытие рейса Баку- Бурайда (Эль-Касим)-Баку», - подчеркивается в сообщении.
Н.Аббасова
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