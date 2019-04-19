ЦИК Белоруссии предлагает провести выборы в парламент 17 ноября

Центризбирком Белоруссии планирует предложить президенту республики Александру Лукашенко провести парламентские выборы 17 ноября, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина.
"Будем предлагать дату 17 ноября. Мы считаем, что проводить выборы 17 ноября более удобно", - сказала Л.Ермошина.
Как сообщалось, в пятницу А.Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту заявил, что досрочные президентские выборы в стране не планируются, они состоятся в 2020 году. При этом досрочно пройдут парламентские выборы, которые А.Лукашенко предлагает провести 7 ноября 2019 года.
"Мы не будем играться с народом, мы не будем устраивать политические игры под одну какую-то фигуру. Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом, в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно", - подчеркнул глава государства.
"В этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет республики", - сказал он. "Я не определял задачу, но скажу, что, если это приемлемо по закону, (. . .) у нас есть хороший праздник - 7 ноября, это выходной день. Будем к этой дате близко ориентироваться", - отметил президент.
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