Президент Алиев поручил кабмину определить штат ЦАМО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ, направленный на организацию деятельности Центра анализа международных отношений (ЦАМО), сообщает сайт главы государства.

В соответствии с указом, кабинету министров поручено в двухмесячный срок согласовать с президентом страны штат и фонд заработной платы Центра и в течение одного месяца предпринять необходимые меры по обеспечению Центра административным зданием и укреплению его материально-технической базы.

Кроме этого, И.Алиев утвердил Устав Центра.

Указом президента Центру необходимо согласовать с главой государства направления развития, стратегические цели и план своей деятельности.

ЦАМО создан указом президента И.Алиева от 6 февраля 2019 года.

ЦАМО является публичным юридическим лицом, обеспечивающим государственные органы Азербайджана результатами проведенных научно-аналитических работ, изучающий мировые и региональные процессы, проводящий фундаментальные исследования различных аспектов армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сферы международной политики и вопросов безопасности.

Р.Бабаев