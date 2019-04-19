Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0266 GBR   2.2102 TRY   0.2917

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.00 0.24 Brent 71.97 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 19.04.2019 17:21

Президент Алиев поручил кабмину определить штат ЦАМО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ, направленный на организацию деятельности Центра анализа международных отношений (ЦАМО), сообщает сайт главы государства.

В соответствии с указом, кабинету министров поручено в двухмесячный срок согласовать с президентом страны штат и фонд заработной платы Центра и в течение одного месяца предпринять необходимые меры по обеспечению Центра административным зданием и укреплению его материально-технической базы.

Кроме этого, И.Алиев утвердил Устав Центра.

Указом президента Центру необходимо согласовать с главой государства направления развития, стратегические цели и план своей деятельности.

ЦАМО создан указом президента И.Алиева от 6 февраля 2019 года.

ЦАМО является публичным юридическим лицом, обеспечивающим государственные органы Азербайджана результатами проведенных научно-аналитических работ, изучающий мировые и региональные процессы, проводящий фундаментальные исследования различных аспектов армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сферы международной политики и вопросов безопасности.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЦАМО, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]