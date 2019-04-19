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19.04.2019 17:36

Пресс-релиз

26 апреля в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится Международная акция «Тест по истории Победы над фашизмом».
Организаторы проекта - Общественная молодежная палата (Молодежный парламент) при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Российское военно-историческое общество. Партнерами акции выступают Россотрудничество, Военный университет Министерства обороны Российской Федерации и энергетическая компания «РусГрупп».
Начало – в 16:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]