Пресс-релиз

26 апреля в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится Международная акция «Тест по истории Победы над фашизмом».

Организаторы проекта - Общественная молодежная палата (Молодежный парламент) при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Российское военно-историческое общество. Партнерами акции выступают Россотрудничество, Военный университет Министерства обороны Российской Федерации и энергетическая компания «РусГрупп».

Начало – в 16:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



