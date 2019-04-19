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Дальнее зарубежье 19.04.2019 20:05

Конгрессмен-демократ потребовал у Минюста США полную версию доклада Мюллера

Глава комитета по юридическим делам палаты представителей Конгресса США Джерри Надлер в пятницу направил запрос в Минюст США с требованием предоставить комитету до 1 мая доступ к полной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования "российского дела".

"Я направил запрос в министерство юстиции с требованием доступа к полной версии доклада Р.Мюллера и имеющим отношение к этому делу документам. Министерство должно выполнить запрос до 1 мая", - написал Дж.Надлер в Twitter.

"Я открыт к сотрудничеству с министерством, чтобы согласовать разумные условия доступа к материалам, но я не готов принять ни один вариант, при котором большая часть Конгресса останется в неведении", - добавил Дж.Надлер.

Ожидается, что если этот запрос не будет выполнен в пользу Дж.Надлера и комитета, который он возглавляет, то стороны будут решать этот вопрос в судебном порядке.

Накануне Минюст впервые обнародовал доклад Р.Мюллера по итогам двухлетнего расследования о предполагаемом сговоре президента США с Россией во время президентских выборов в США в 2016 году. Копия опубликованного на сайте Минюста доклада была направлена для рассмотрения в Конгресс.

Доклад полностью оправдывает действия президента Д.Трампа и представителей его штаба в вопросе сговора с представителями российских властей для победы на выборах. Также в нем отмечается, что Минюст не нашел признаков того, что президент США пытался помешать следствию.

В обнародованный текст доклада были внесены корректировки, часть текста скрыта от читателей для того, чтобы защитить чувствительную информацию и не навредить расследованиям по другим еще открытым делам, отмечал Минюст.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, МИНЮСТ, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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