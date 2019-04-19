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Социум 19.04.2019 18:01

В Азербайджане компенсацию по проблемным кредитам получат около 602,5 тыс. человек

Выплата компенсаций физическим лицам в рамках решения вопроса проблемных кредитов начнется с 22 апреля, говорится в совместном заявлении Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана и министерства финансов.

"С 19 апреля министерство финансов начало процесс перечисления денег на счета банков и НБКО. С 22 апреля начнется процесс выплаты компенсаций. Компенсацию получат всего 602,437 тыс. человек", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, выплата компенсаций завершится в течение мая.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 февраля 2019 года подписал указ о дополнительных мерах по решению проблемы просроченных кредитов физических лиц.

Указ предусматривает возмещение в течение трех месяцев разницы по основному долгу физических лиц по кредитам в иностранной валюте на сумму до $10 тыс., возникшей в результате девальваций (в 2015г - ИФ), за счет средств государственного бюджета.

Средства будут возмещаться по курсу на 28 февраля 2019 года (1,7 манат/$1).

При этом за каждый доллар основного долга по кредитам, заключенным до 21 февраля 2015 года, будет компенсироваться 0,25 манат ($0,15), а по займам, выданным в период от 22 февраля до 21 декабря 2015 года - 0,6 манат ($0,35).

Согласно указу, банкам со стороны Центрального банка на основе обращения Палаты по надзору над финансовыми рынками будет выделено 682 млн манатов на проведение реструктуризации проблемных валютных кредитов граждан на сумму до $10 тыс. и займов в национальной валюте на сумму до 17 тыс. манатов.

При этом размер компенсационной выплаты каждому физлицу не должен превышать сумму эквивалентную $5 тыс.

А.Мамедов

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Тэги: КРЕДИТЫ, ПРОБЛЕМНЫЕ, КОМПЕНСАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]