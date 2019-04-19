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Дальнее зарубежье 19.04.2019 20:20

Помпео продолжает работать с КНДР по ядерной проблеме, несмотря на критику со стороны Пхеньяна

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что в процессе переговоров о денуклеаризации КНДР ничего не изменилось после того, как в Пхеньяне попросили Вашингтон сменить главного переговорщика.

"Ничего не изменилось. Мы продолжим работу. Я во главе команды", - сказал он, комментируя заявление Пхеньяна о том, что вести переговоры от США должен кто-то "более зрелый и осторожный".

Он отметил, что основная роль в процессе переговоров с КНДР принадлежит президенту Дональду Трампу, а в Госдепартаменте США вместе с ним этим вопросом занимаются дипломаты под руководством спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана.

"Президент Трамп в целом отвечает за этот процесс, а в моей команде спецпредставитель Биган продолжит вести работу со стороны США над достижением того, к чему выразил приверженность лидер КНДР Ким Чен Ын в июне прошлого года - денуклеаризации", - сказал он.

М.Помпео добавил, что он уверен в том, что с помощью дипломатических усилий в ходе переговоров удастся добиться успеха.

Накануне сообщалось, что представитель МИД КНДР, возглавляющий департамент по вопросам Северной Америки, раскритиковал М.Помпео и заявил, что для переговоров с Пхеньяном требуется кто-то более "осторожный и зрелый".

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Тэги: США, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ, ГОССЕКРЕТАРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]