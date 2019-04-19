Помпео продолжает работать с КНДР по ядерной проблеме, несмотря на критику со стороны Пхеньяна

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что в процессе переговоров о денуклеаризации КНДР ничего не изменилось после того, как в Пхеньяне попросили Вашингтон сменить главного переговорщика.
"Ничего не изменилось. Мы продолжим работу. Я во главе команды", - сказал он, комментируя заявление Пхеньяна о том, что вести переговоры от США должен кто-то "более зрелый и осторожный".
Он отметил, что основная роль в процессе переговоров с КНДР принадлежит президенту Дональду Трампу, а в Госдепартаменте США вместе с ним этим вопросом занимаются дипломаты под руководством спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана.
"Президент Трамп в целом отвечает за этот процесс, а в моей команде спецпредставитель Биган продолжит вести работу со стороны США над достижением того, к чему выразил приверженность лидер КНДР Ким Чен Ын в июне прошлого года - денуклеаризации", - сказал он.
М.Помпео добавил, что он уверен в том, что с помощью дипломатических усилий в ходе переговоров удастся добиться успеха.
Накануне сообщалось, что представитель МИД КНДР, возглавляющий департамент по вопросам Северной Америки, раскритиковал М.Помпео и заявил, что для переговоров с Пхеньяном требуется кто-то более "осторожный и зрелый".
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