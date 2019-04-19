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СНГ 19.04.2019 22:33

Молдавский президент просит у США помощи в урегулировании приднестровского конфликта

Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с делегацией американских парламентариев во главе с руководителем Группы по партнерству за демократию при Палате представителей Конгресса США Дэвидом Прайсом помощь со стороны Вашингтона в урегулировании приднестровского конфликта.

"В рамках дискуссии по приднестровской проблематике отметил необходимость содействия со стороны представителей США нашей стране в процессе урегулирования приднестровского конфликта и продолжения переговоров в формате "5+2" с целью нахождения политического решения приднестровской проблемы при соблюдении конституционного статуса нейтралитета и территориальной целостности Республики Молдова", - написал И.Додон в фейсбуке.

Он изложил конгрессменам свою позицию "о продвижении сбалансированной внешней политики".

"Проинформировал американских официальных лиц о том, что администрация президента разработала широкий комплекс предложений под названием "Большой пакет для Молдовы", представленный в рамках Конференции по безопасности в Мюнхене, где участвовали и представители США", - отметил президент.

По его словам, в ходе беседы стороны "обменялись мнениями о двусторонних отношениях между Молдовой и США, а также о нынешней внутренней ситуации в нашей стране в контексте итогов парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля текущего года".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, США, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]