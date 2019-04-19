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ТЭК 19.04.2019 18:49

Казмортрансфлот планирует до 1 июня доставить буровую установку КМГ в Баку

ТОО "Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот" проводит подготовительные работы по доставке самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) Satti в Азербайджан, доставка планируется до 1 июня, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" генеральный директор компании Марат Орманов.

"Согласно подписанному АО "НК "Казмунайгаз" и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) протоколу, казахстанская нацкомпания ответственна за доставку СПБУ Satti на судоверфь CDC. Оператором по буксировке буровой назначено ТОО "НМСК "Казмортрансфлот". В рамках сотрудничества также предусмотрена модернизация установки, что даст возможность безопасного и эффективного бурения разведочных скважин глубиной более 6 километров. Специалисты "КазМунайГаза" будут участвовать в бурении и окажут техподдержку в эксплуатации установки в азербайджанском секторе Каспийского моря", - отметил М.Орманов.

Как сообщалось, в феврале 2019 года казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) договорилась о передаче СПБУ Satti в доверительное управление ГНКАР. Согласно договоренностям, казахстанскую буровую установку будут использовать на проекте Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) в азербайджанском секторе Каспийского моря, оператором которого является British Petroleum Absheron Limited.

СПБУ предназначена для проведения буровых работ. С ее помощью можно пробурить скважины до 6 км как на мелководье, так и на больших глубинах моря. Буровую установку строили по американским технологиям на двух верфях в течение трех лет. Стоимость ее составила $270 млн.

Заказчиком строительства СПБУ выступила KMG Drilling & Services, исполнителем стал консорциум компаний ТОО "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор" и Caspian Offshore & Marine Construction LLP.

КМГ является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90,42% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, БУРОВАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]