Казмортрансфлот планирует до 1 июня доставить буровую установку КМГ в Баку

ТОО "Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот" проводит подготовительные работы по доставке самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) Satti в Азербайджан, доставка планируется до 1 июня, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" генеральный директор компании Марат Орманов.
"Согласно подписанному АО "НК "Казмунайгаз" и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) протоколу, казахстанская нацкомпания ответственна за доставку СПБУ Satti на судоверфь CDC. Оператором по буксировке буровой назначено ТОО "НМСК "Казмортрансфлот". В рамках сотрудничества также предусмотрена модернизация установки, что даст возможность безопасного и эффективного бурения разведочных скважин глубиной более 6 километров. Специалисты "КазМунайГаза" будут участвовать в бурении и окажут техподдержку в эксплуатации установки в азербайджанском секторе Каспийского моря", - отметил М.Орманов.
Как сообщалось, в феврале 2019 года казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) договорилась о передаче СПБУ Satti в доверительное управление ГНКАР. Согласно договоренностям, казахстанскую буровую установку будут использовать на проекте Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) в азербайджанском секторе Каспийского моря, оператором которого является British Petroleum Absheron Limited.
СПБУ предназначена для проведения буровых работ. С ее помощью можно пробурить скважины до 6 км как на мелководье, так и на больших глубинах моря. Буровую установку строили по американским технологиям на двух верфях в течение трех лет. Стоимость ее составила $270 млн.
Заказчиком строительства СПБУ выступила KMG Drilling & Services, исполнителем стал консорциум компаний ТОО "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор" и Caspian Offshore & Marine Construction LLP.
КМГ является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90,42% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Казахстана.
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