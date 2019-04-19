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Дальнее зарубежье 19.04.2019 20:53

США будут добиваться от РФ невмешательства во внутренние дела - Помпео

Власти США продолжат в ходе контактов с Россией настаивать на недопустимости вмешательства во внутренние американские дела, заявил в пятницу глава госдепа Майк Помпео.

"Мы будем говорить о постоянном требовании к России: отказаться от действий, которые мешают успеху нашей демократии", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, будет ли Вашингтон обсуждать с Москвой доклад Роберта Мюллера о якобы российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

"Мы ясно укажем им на то, что такое поведение недопустимо. И мы будем принимать жесткие меры, которые заставят Россию платить большую цену за свои враждебные действия", - добавил он.

М.Помпео подчеркнул, что тема недопустимости вмешательства во внутренние дела США поднимается во время всех контактов на высоком уровне между Вашингтоном и Москвой.

"Россия вмешивается в дела многих стран", - считает М.Помпео. По его словам, признаки такого вмешательства видны, в частности, в Венесуэле и на Украине.

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Тэги: США, РОССИЯ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]