Израильская армия нанесла удары по двум объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по двум объектам боевиков движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает в четверг онлайн-портал израильской газеты "Гаарец".

Удары стали ответом на обстрелы по израильским военнослужащим со стороны Газы, отмечается в сообщении. В израильской операции приняли участие боевой самолет и танк.

Сообщений о пострадавших среди израильтян не поступало.