Израильская армия нанесла удары по двум объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по двум объектам боевиков движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает в четверг онлайн-портал израильской газеты "Гаарец".
Удары стали ответом на обстрелы по израильским военнослужащим со стороны Газы, отмечается в сообщении. В израильской операции приняли участие боевой самолет и танк.
Сообщений о пострадавших среди израильтян не поступало.
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