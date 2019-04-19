Трамп обсудил по телефону с Хафтаром вопросы обеспечения стабильности в Ливии

Президент США Дональд Трамп и фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), обсудили по телефону ранее на этой неделе ситуацию в Ливии, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на Белый дом.
"Президент (США Дональд Трамп - ИФ) признал важную роль фельдмаршала (Халифы - ИФ) Хафтара в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности нефтяных ресурсов Ливии, и они обсудили их видение перехода Ливии к стабильной, демократической политической системе", - говорится в заявлении заместителя представителя Белого дома Хогана Гидли.
Телефонный разговор Д.Трампа и Х.Хафтара состоялся 15 апреля, однако сообщили о нем в Вашингтоне только в пятницу.
4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся в пригородах ливийской столицы.
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