Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0266 GBR   2.2102 TRY   0.2917

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.00 0.24 Brent 71.97 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.04.2019 23:45

Трамп обсудил по телефону с Хафтаром вопросы обеспечения стабильности в Ливии

Президент США Дональд Трамп и фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), обсудили по телефону ранее на этой неделе ситуацию в Ливии, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

"Президент (США Дональд Трамп - ИФ) признал важную роль фельдмаршала (Халифы - ИФ) Хафтара в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности нефтяных ресурсов Ливии, и они обсудили их видение перехода Ливии к стабильной, демократической политической системе", - говорится в заявлении заместителя представителя Белого дома Хогана Гидли.

Телефонный разговор Д.Трампа и Х.Хафтара состоялся 15 апреля, однако сообщили о нем в Вашингтоне только в пятницу.

4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся в пригородах ливийской столицы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ХАФТАР, РАЗГОВОР


Похожие новости


Трамп заявляет, что мог бы прекратить расследование Мюллера, если бы захотел Трамп заявил, что Россия не смогла повлиять на итоги голосования в 2016 году Иванка Трамп отказалась от предложения отца возглавить Всемирный банк Трамп заявил, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут демократы Сандерс и Байден Кампания по переизбранию Трампа на пост президента собрала $30 млн в первом квартале 2019 года Трамп высоко оценил личные отношения с Ким Чен Ыном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]