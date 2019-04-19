Асад обсудил с представителями РФ планы по переговорам в астанинском формате - СМИ

Президент Сирии Башар Асад в пятницу встретился со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым, чтобы обсудить повестку очередного раунда переговоров в астанинском формате, сообщает агентство САНА.

"Президент Б.Асад и А.Лаврентьев подчеркнули важность дальнейшей координации усилий между двумя странами для решения политического кризиса, а также восстановления стабильности и безопасности на всей территории Сирии", - говорится в сообщении.

Б.Асад указал на необходимость того, чтобы новый раунд переговоров помог преодолеть препятствия, мешающие реализации договоренностей по Идлибу.

А.Лаврентьев со своей стороны выразил уверенность в успешности переговоров в Нур-Султане (бывшая Астана).

Очередной раунд переговоров по ситуации в Сирии при участии делегаций из России, Ирана и Турции состоится в столице Казахстана 25-26 апреля.