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Дальнее зарубежье 19.04.2019 22:11

Тысячи протестующих на улицах столицы Судана требуют передать власть гражданскому руководству

Несколько тысяч протестующих собрались возле здания министерства обороны Судана в столице страны Хартуме, требуя положить конец правлению военных, передают в пятницу западные СМИ.

По данным изданий, эта акция протеста в столице страны стала самой масштабной с прошлой недели, когда военное командование отстранило от власти президента Судана Омара аль-Башира.

Протестующие собрались у здания министерства обороны, у них в руках флаги Судана. Они скандируют лозунг: "Свобода, мир и справедливость". На демонстрации были замечены дети, которые кидали камни к металлическим колоннам здания.

Между тем, США накануне призвали к передаче власти военными гражданскому правительству.

"США поддерживают переход к мирному и демократическому Судану с помощью передачи власти гражданским лицам, которые представляют разностороннее общество страны", - отмечается в заявлении госдепа США.

Ранее в пятницу агентство Associated Press сообщило, что организаторы акций протеста в Судане намерены объявить о создании переходного совета для управления страной.

Организаторы протестов надеются, что этот совет сможет забрать власть у военных, снявших с поста президента О.аль-Башира.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента О.аль-Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.аль-Башира был сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

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Тэги: СУДАН, ПРОТЕСТЫ, ТРЕБОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]