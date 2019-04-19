Порошенко: Зеленский не сможет противостоять России

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко считает, что его оппонент Владимир Зеленский будет слабым президентом и не сможет противостоять риску возвращения Украины в "Российскую империю".

"Я верю, что господин Владимир (Зеленский - ИФ) не хочет сдать Украину, я верю, что у господина Владимира нет мечты затянуть Украину назад в Российскую империю. Но у Путина есть такая мечта. Если он не знает, как этому противостоять на сегодняшний день, мы точно должны убирать все риски для украинского будущего", - сказал П.Порошенко на дебатах на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

П.Порошенко убежден, что сейчас для Украины существуют большие риски.

Действующий президент обратился к В.Зеленскому: "Ваша команда сказала, что Вы уже начали курс молодого бойца. Это хорошая вещь".

"Но стоило его начать 4 года назад, в 2014 году, когда стране нужны были добровольцы, а Владимир прятался от повесток, по которым его вызвали в военкомат", - сказал П.Порошенко.

Кроме того, он сказал, что В.Зеленский - не "кот в мешке", а "мешок", в котором, в том числе, находятся олигархи.

В ответ на ряд вопросов своего оппонента П.Порошенко заявил, что ситуация в украинской армии и на фронте была бы более понятна В.Зеленскому, если бы тот не скрывался от повесток.

"Мы ее (армию - ИФ) ценой чрезвычайных усилий добровольцев, волонтеров отстроили тогда, когда вы прятались от армии, не получая повестки", - сказал П.Порошенко.

Он усмотрел в вопросе В.Зеленского возложение вины за гибель людей на Донбассе на украинскую армию. "Господин Владимир, если бы вы были на фронте, если бы видели своими глазами, что происходило в Дебальцево, если бы вы встречали наших воинов из Иловайска, если бы вы знали, какой кровью Украина заплатила за то, чтобы сохранить государство, у вас не было бы таких вопросов", - сказал президент.