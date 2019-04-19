Торговый дом Ирана открылся в Баку

В пятницу в Баку состоялась церемония открытия торгового дома Ирана, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

Согласно сообщению, на церемонии открытия приняли участие заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов, министр промышленности, шахт и торговли Ирана Рза Рахмани, посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде и другие официальные лица.

"Цель торгового центра - поддерживать торговые связи между предпринимателями двух стран и помогать им решать возникшие проблемы", - отметили в министерстве.

А. Мамедов