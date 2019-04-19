Зеленский обещал: бизнесмен Коломойский понесет наказание, если окажется среди нарушителей закона

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заверил, что бизнесмену Игорю Коломойскому будет грозить тюрьма, если он окажется в числе тех, кто нарушил закон и должен будет понести соответствующее наказание.
"По поводу господина Коломойского я вам сразу скажу: все люди, которые нарушают закон, - все Свинарчуки, Гладковские, и, если среди них потом будет Коломойский - все сядут за решетку. Они сядут не за две недели, это не обещание, это серьезная тема, это дело украинского суда, - а сядут тогда, когда нарушат закон", - сказал он в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.
В то же время В.Зеленский на русском языке отметил, что "держит кулаки за то, чтобы в будущем - окружения Порошенко в политике не было".
В.Зеленский также подтвердил, что украинское государство вне зависимости от личностей руководителей продолжит идти европейским путем развития.
"Когда Вы (П.Порошенко - ИФ) говорите "четкой дай нам ответ": я - не у прокурора, и я ничего не сделал, чтоб там быть, а Вам, может, и придется там встретиться... Что хочу сказать: Украина получила путь в Европу и это самое главное, и украинцы заплатили очень большую цену, - это жизни наших людей, жизни украинцев на Майдане, а вы - не пророк, а я - не Моисей, и мы не можем куда-то вести Украину, потому что Украина идет в Европу", - сказал В.Зеленский в ходе дебатов на НСК "Олимпийский".
Так он ответил на вопрос П.Порошенко, какими конкретно он видит ценности демократии, верховенства права и в целом, какой он видит страну через 5 лет.
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