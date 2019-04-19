Норвегия в марте увеличила добычу углеводородов на 1,1%

Норвегия увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в марте на 1,1% - до 1,765 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,746 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

Продажи природного газа выросли на 1 млрд кубометров и составили 11,1 млрд кубометров.

В среднем производство нефти в прошлом месяце составляло 1,396 млн б/с, что на 0,5% больше февральского объема и на 1,5% ниже прогноза NDP. Относительно марта 2018 года показатель упал на 8,2%. Основной причиной снижения стали технические проблемы на ряде месторождений, отмечается в сообщении.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в первом квартале, согласно предварительным расчетам, составил около 57,8 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 20,3 млн кубометров нефти и 32,3 млн кубометров природного газа. Совокупное производство было на 2,3 млн кубометров н.э. ниже показателя за аналогичный период прошлого года.