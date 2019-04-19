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СНГ 19.04.2019 21:17

Порошенко заявил о необходимости объединиться после выборов, чтобы не потерять Украину

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко подтвердил, что примет любой результат выборов, и подчеркнул, что уже со следующего дня украинцы должны объединиться вокруг цели защиты украинского государства.

"Я приму любой выбор украинского народа 21 (апреля - ИФ) и 22-го жизнь будет продолжена. И 22-го мы должны объединиться для того, чтобы вместе защищать государство, чтобы главное не потерять страну", - сказал П.Порошенко в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

Он также призвал сторонников другого кандидата на пост главы государства - Владимира Зеленского подумать о своем выборе 21 апреля и о том, как сохранить украинское государство впоследствии.

"Обновление (власти в Украине - ИФ) нужно и можно сделать во время парламентских выборов, но нельзя играть со страной во время выборов президентских. Цена может быть чрезвычайно высокой и не может войну с российским агрессором вести актер, талантливый человек без какого-либо опыта. Цена может быть очень-очень большой", - подчеркнул П.Порошенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, ДЕБАТЫ, ПОРОШЕНКО, ИТОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]