Порошенко заявил о необходимости объединиться после выборов, чтобы не потерять Украину

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко подтвердил, что примет любой результат выборов, и подчеркнул, что уже со следующего дня украинцы должны объединиться вокруг цели защиты украинского государства.
"Я приму любой выбор украинского народа 21 (апреля - ИФ) и 22-го жизнь будет продолжена. И 22-го мы должны объединиться для того, чтобы вместе защищать государство, чтобы главное не потерять страну", - сказал П.Порошенко в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.
Он также призвал сторонников другого кандидата на пост главы государства - Владимира Зеленского подумать о своем выборе 21 апреля и о том, как сохранить украинское государство впоследствии.
"Обновление (власти в Украине - ИФ) нужно и можно сделать во время парламентских выборов, но нельзя играть со страной во время выборов президентских. Цена может быть чрезвычайно высокой и не может войну с российским агрессором вести актер, талантливый человек без какого-либо опыта. Цена может быть очень-очень большой", - подчеркнул П.Порошенко.
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