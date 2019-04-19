Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0266 GBR   2.2102 TRY   0.2917

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.00 0.24 Brent 71.97 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.04.2019 23:58

В Алжире вновь прошли многотысячные антиправительственные акции протеста

Акции протеста с участием сотен тысяч человек прошли в ряде городов Алжира в пятницу, демонстранты требовали проведения реформ, передают западные СМИ.

Вышедшие на акцию алжирцы пытаются добиться проведения в стране реформ, которые должны затронуть все ветви государственной власти, а также обеспечить принцип политического плюрализма, борьбу с коррупцией и борьбу с назначением чиновников на основании родственных связей.

Кроме того, среди требований протестующих по-прежнему присутствовали отставка премьер-министра Алжира Нуреддина Бедуи и Абделькадера Бенсалаха, который в данный момент выполняет обязанности временного президента страны.

По данным СМИ, протестующие держали в руках флаги Алжира и скандировали лозунги, в частности: "Это наша страна, мы делаем, что хотим".

Массовые антиправительственные акции протеста проходят в Алжире с начала года. Демонстранты требовали отстранения от власти бывшего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики и его сподвижников, включая главу конституционного совета страны Тайеба Беляиза, премьер-министра Н.Бедуи и А.Бенсалаха.

2 апреля после массовых акций протеста А.Бутефлика объявил, что уходит с президентского поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - А.Бенсалах.

Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛЖИР, ПРОТЕСТЫ, СИТУАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]