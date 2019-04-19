В Алжире вновь прошли многотысячные антиправительственные акции протеста

Акции протеста с участием сотен тысяч человек прошли в ряде городов Алжира в пятницу, демонстранты требовали проведения реформ, передают западные СМИ.
Вышедшие на акцию алжирцы пытаются добиться проведения в стране реформ, которые должны затронуть все ветви государственной власти, а также обеспечить принцип политического плюрализма, борьбу с коррупцией и борьбу с назначением чиновников на основании родственных связей.
Кроме того, среди требований протестующих по-прежнему присутствовали отставка премьер-министра Алжира Нуреддина Бедуи и Абделькадера Бенсалаха, который в данный момент выполняет обязанности временного президента страны.
По данным СМИ, протестующие держали в руках флаги Алжира и скандировали лозунги, в частности: "Это наша страна, мы делаем, что хотим".
Массовые антиправительственные акции протеста проходят в Алжире с начала года. Демонстранты требовали отстранения от власти бывшего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики и его сподвижников, включая главу конституционного совета страны Тайеба Беляиза, премьер-министра Н.Бедуи и А.Бенсалаха.
2 апреля после массовых акций протеста А.Бутефлика объявил, что уходит с президентского поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.
Временно исполняющим обязанности страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - А.Бенсалах.
Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июня.
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