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В Египте в субботу начнется трехдневный референдум о поправках конституцию страны

Жители Египта в субботу проголосуют на референдуме о внесении изменений в конституцию страны, которые, в том числе, позволят действующему президенту страны Абделю-Фаттаху ас-Сиси оставаться у власти до 2030 года.

Египтяне смогут голосовать в течение трех дней: с 20 по 22 апреля включительно. Граждане Египта, проживающие или находящиеся во время референдума за рубежом, смогут проголосовать в стране пребывания, для них голосование уже началось 19 апреля и продлится до 21 числа.

В минувшую среду парламент Египта одобрил законопроект о внесении ряда поправок в конституцию.

Одно из главных предлагаемых изменений - увеличение президентского срока с четырех до шести лет. Если граждане Египта поддержат это решение, текущий срок А.Ф.ас-Сиси на посту президента, который начался в 2018 году, будет продлен до 2024 года, а в случае его переизбрания он останется у власти еще на шесть лет.

Кроме того, предложенные поправки к конституции предлагают создать верхнюю палату парламента - сенат, который будет состоять из примерно 180 человек. В палате представителей, ныне единственной палате парламента, поправки предусматривают создание квоты мест для депутатов-женщин минимум 25%.

Также в случае принятия поправок президент получит возможность самостоятельно назначать судей, в том числе главу Высшего конституционного суда Египта.

Кроме того, поправки усиливают влияние военных на политическую жизнь Египта. Так, одной из обязанностей военных может стать защита "конституции и демократии, а также фундаментального строя страны".

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Тэги: ЕГИПЕТ, КОНСТИТУЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]