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Дальнее зарубежье 20.04.2019 09:28

Гуайдо решил 1 мая начать финальную фазу отстранения Мадуро от власти

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая приступить к заключительной фазе операции по отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро.

"1 мая мы начнем финальную фазу Операции "Свобода"", - написал он в Twitter. Х.Гуайдо пообещал, что в первый день мая в демонстрациях против властей примут участие больше его сторонников, чем когда бы то ни было.

"Время настало! Нужно готовиться к тому, чтобы сделать заключительное усилие и добиться прекращения узурпации власти", - добавил оппозиционер.

Н.Мадуро, который тоже активно использует Twitter, пока не комментировал эти планы Х.Гуайдо. Ранее в пятницу он рассуждал в этой сети о Страстной пятнице и об успехах кубинских революционеров.

"Я приветствую всех людей, которые сегодня вспоминают о нашем Господе Иисусе Христе. Христос - это бунтарь, который так и не подчинился римской империи. Он отдал свою жизнь ради того, чтобы нас спасти. В его учении мы находим силу, чтобы продолжать строить процветающую Венесуэлу. Аминь", - написал президент в Twitter.

Кроме того, Н.Мадуро написал сообщение о провалившейся 58 лет назад американской операции по свержению Фиделя Кастро на Кубе. "Менее 72 часов понадобилось, чтобы показать миру, на что способен свободный народ, защищающий свой суверенитет", - пишет Н.Мадуро.

Х.Гуайдо ранее провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, а Н.Мадуро регулярно называет узурпатором. Сам Н.Мадуро использует этот же термин применительно к лидеру оппозиции.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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