Гуайдо решил 1 мая начать финальную фазу отстранения Мадуро от власти

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая приступить к заключительной фазе операции по отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро.
"1 мая мы начнем финальную фазу Операции "Свобода"", - написал он в Twitter. Х.Гуайдо пообещал, что в первый день мая в демонстрациях против властей примут участие больше его сторонников, чем когда бы то ни было.
"Время настало! Нужно готовиться к тому, чтобы сделать заключительное усилие и добиться прекращения узурпации власти", - добавил оппозиционер.
Н.Мадуро, который тоже активно использует Twitter, пока не комментировал эти планы Х.Гуайдо. Ранее в пятницу он рассуждал в этой сети о Страстной пятнице и об успехах кубинских революционеров.
"Я приветствую всех людей, которые сегодня вспоминают о нашем Господе Иисусе Христе. Христос - это бунтарь, который так и не подчинился римской империи. Он отдал свою жизнь ради того, чтобы нас спасти. В его учении мы находим силу, чтобы продолжать строить процветающую Венесуэлу. Аминь", - написал президент в Twitter.
Кроме того, Н.Мадуро написал сообщение о провалившейся 58 лет назад американской операции по свержению Фиделя Кастро на Кубе. "Менее 72 часов понадобилось, чтобы показать миру, на что способен свободный народ, защищающий свой суверенитет", - пишет Н.Мадуро.
Х.Гуайдо ранее провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, а Н.Мадуро регулярно называет узурпатором. Сам Н.Мадуро использует этот же термин применительно к лидеру оппозиции.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Президент Алиев поручил кабмину определить штат ЦАМО
Армянская фальсификация рушится под тяжестью исторических фактов - Новрузов
Белнефтехим запросил встречу с Транснефтью в связи с тем, что качество нефти из РФ "значительно ухудшилось"
Норвегия в марте увеличила добычу углеводородов на 1,1%
На юге Казахстана в результате автоаварии с участием пассажирского автобуса погибли 11 человек, около 30 пострадали
МЧС: все пожары в 14 населенных пунктах в Забайкалье ликвидированы
Природный пожар, пришедший из Монголии, повредил в Забайкалье 152 дома, включая 98 жилых - МЧС
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР