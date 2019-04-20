В МИД Белоруссии обвинили российского посла Бабича в разрушении отношений между Минском и Москвой

В Министерстве иностранных дел Белоруссии считают, что посол РФ в Минске Михаил Бабич разрушает отношения между двумя странами.

"В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев", - говорится в заявлении пресс-службы МИД.

Таким образом в министерстве отреагировали на заявления М.Бабича о безосновательности слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о конечной стоимости БелАЭС.

В МИД Белоруссии подчеркнули, что "господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством". "Хотя в послании президент Беларуси абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, в пятницу в ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту А.Лукашенко сообщил, что стоимость строительства первой в стране АЭС может составить менее $7 млрд.

По словам главы государства, вопрос стоимости БелАЭС он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

"Я Владимиру Владимировичу говорю, вот смотри: мы на $10 млрд договаривались, а реальная цена будет-то, наверное, меньше $7 млрд. Вот, говорит, ты подарок мне преподнес, только никому не говори об этом, мы же контракты заключаем в других странах", - продолжил А.Лукашенко.

При этом глава государства заметил, что озвучивает информацию о цене в $7 млрд, потому что депутат Анна Канопацкая, задавая вопрос президенту о БелАЭС, сослалась на М.Бабича, заявившего, что это Россия снизила цену на строительство.

"Это коммерческая тайна (стоимость БелАЭС - ИФ), контрактная цена и оглашаться не должна", - пояснил он.

Президент подчеркнул, что это не Россия снизила цену.

М.Бабич на это заявил, что А.Лукашенко ввели в заблуждение по вопросу продажной стоимости БелАЭС, Россия ее никогда не называла.

"К сожалению, вынужден констатировать, что президента (Белоруссии - ИФ) в очередной раз ввели в заблуждение. Дело в том, что ни я, ни какие другие должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость белорусской атомной станции", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он также считает "вбросом" вопрос А.Канопацкой президенту страны. "Она (информация, озвученная депутатом А.Конопацкой - ИФ) не соответствует действительности. Но видимо это такой стиль работы - вбросить в информационное пространство новость, может быть, в расчете на то, что никто не будет дальше разбираться в ее объективности. В нашем случае, конечно же, так не будет", - сказал дипломат.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").