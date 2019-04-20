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ТЭК 20.04.2019 11:11

Белнефтехим запросил встречу с Транснефтью в связи с тем, что качество нефти из РФ "значительно ухудшилось"

Качество поступающей по нефтепроводу из России нефти значительно ухудшилось, концерн "Белнефтехим" запросил официальную встречу с "Транснефтью" (MOEX:TRNF), сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна Марина Костюченко.

"В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". По нефтепроводу из Российской Федерации поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту", - сказала М.Костюченко.

Пресс-секретарь отметила, что отбор образцов нефти, выполнение испытаний и оформление паспорта качества лабораторией ОАО "Гомельтранснефть Дружба" производились в присутствии представителя ПАО "Транснефть" в Белоруссии.

"Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ. В настоящее время принимаются оперативные меры по минимизации последствий переработки нефти, не соответствующей стандарту, и обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами. Специалистами концерна оценивается уровень потерь от ухудшения качества нефти", - подчеркнула она.

По информации М.Костюченко, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проинформировало о сложившейся ситуации операторов магистрального нефтепровода "Дружба" из других стран.

Кроме того, добавила она, белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями ПАО "Транснефть" для урегулирования ситуации.

Как заявил "Интерфаксу" советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин, специалисты компании находятся в постоянном диалоге с специалистами "Гомельтранснефть Дружбы", руководством концерна "Белнефтехим" и НПЗ Республики Белоруссия". "Мы готовы встречаться с нашими белорусскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию. Компания ежесуточно мониторит показатели по наличию органических хлоридов, а также проводит анализ арбитражных проб на предмет определения источника "загрязнения", - сказал он.

"По нашим прогнозам, ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели", - добавил собеседник.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, КАЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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