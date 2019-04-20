Качество поступающей по нефтепроводу из России нефти значительно ухудшилось, концерн "Белнефтехим" запросил официальную встречу с "Транснефтью" (MOEX:TRNF), сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна Марина Костюченко.
"В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". По нефтепроводу из Российской Федерации поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту", - сказала М.Костюченко.
Пресс-секретарь отметила, что отбор образцов нефти, выполнение испытаний и оформление паспорта качества лабораторией ОАО "Гомельтранснефть Дружба" производились в присутствии представителя ПАО "Транснефть" в Белоруссии.
"Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ. В настоящее время принимаются оперативные меры по минимизации последствий переработки нефти, не соответствующей стандарту, и обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами. Специалистами концерна оценивается уровень потерь от ухудшения качества нефти", - подчеркнула она.
По информации М.Костюченко, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проинформировало о сложившейся ситуации операторов магистрального нефтепровода "Дружба" из других стран.
Кроме того, добавила она, белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями ПАО "Транснефть" для урегулирования ситуации.
Как заявил "Интерфаксу" советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин, специалисты компании находятся в постоянном диалоге с специалистами "Гомельтранснефть Дружбы", руководством концерна "Белнефтехим" и НПЗ Республики Белоруссия". "Мы готовы встречаться с нашими белорусскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию. Компания ежесуточно мониторит показатели по наличию органических хлоридов, а также проводит анализ арбитражных проб на предмет определения источника "загрязнения", - сказал он.
"По нашим прогнозам, ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели", - добавил собеседник.
Министр обороны Азербайджана соболезнует в связи с потерями ВС Турции в контртеррористических операциях
США поддерживают социально-экономические реформы в Азербайджане - посол
США надеются на продолжение мирных переговоров по армяно-азербайджанскому конфликту – посол
Петербург оказался городом с самыми дешевыми отелями в России
Запуск американского грузового космического корабля Dragon к МКС перенесен на 30 апреля
Названы страны, туристическая популярность которых сильнее всего упала за 10 лет
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Волкер высказался за восстановление целостности Украины
В Сирии в результате нападения боевиков ИГ погибли 35 бойцов проправительственных сил - СМИ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР