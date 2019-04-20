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СНГ 20.04.2019 11:33

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих в 2000 году

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"По делу в отношении Р. Бекмурзаева коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт", - сказала А.Катькало.

Она отметила, что, по версии следствия, в октябре 2000 года Р.Бекмурзаев прибыл на автомобильный рынок города Урус-Мартан, где увидев троих военнослужащих, один из которых был сотрудником ФСБ, подошел к ним и застрелил их в упор из пистолета. Служебное оружие убитых он похитил, после чего скрылся с места происшествия, считает следствие.

По данным следствия, "Р.Бекмурзаев в начале 2001 года вступил в вооруженную банду, занимавшуюся нападениями на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих федеральных сил, в которой участвовал до ноября 2001 года". "Все эти годы он проживал в республике и работал водителем такси", - уточнила А.Катькало.

Она добавила, что ранее Р.Бекмурзаевым было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отношении него судом присяжных.

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Тэги: РОССИЯ, РОСТОВ, СУД, ОПРАВДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]