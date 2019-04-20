Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих в 2000 году

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
"По делу в отношении Р. Бекмурзаева коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт", - сказала А.Катькало.
Она отметила, что, по версии следствия, в октябре 2000 года Р.Бекмурзаев прибыл на автомобильный рынок города Урус-Мартан, где увидев троих военнослужащих, один из которых был сотрудником ФСБ, подошел к ним и застрелил их в упор из пистолета. Служебное оружие убитых он похитил, после чего скрылся с места происшествия, считает следствие.
По данным следствия, "Р.Бекмурзаев в начале 2001 года вступил в вооруженную банду, занимавшуюся нападениями на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих федеральных сил, в которой участвовал до ноября 2001 года". "Все эти годы он проживал в республике и работал водителем такси", - уточнила А.Катькало.
Она добавила, что ранее Р.Бекмурзаевым было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отношении него судом присяжных.
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