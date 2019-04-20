Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0266 GBR   2.2102 TRY   0.2917

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.00 0.24 Brent 71.97 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.04.2019 12:00

В администрации США опровергли слухи о возможной передаче части Синая палестинцам из Газы

План администрации США по ближневосточному урегулированию не предусматривает возможности расширения сектора Газа за счет территорий на севере Синайского полуострова, заявил в пятницу спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.

"Увидел сообщения в СМИ о том, что наш план (якобы - ИФ) предполагает возможность передачи части Синая (контролируемой Египтом - ИФ) сектору Газа. Ложь!" - написал Дж.Гринблатт в Twitter.

В свою очередь издание "Таймс оф Исраэл" пишет, что администрация Д.Трампа не раскрывает детали мирного плана, в результате чего в СМИ и социальных сетях распространяются слухи о содержании и подробностях этого плана.

"Пожалуйста, не верьте всему, что читаете. Удивительно и грустно видеть, как люди, которые не знают, что в этом плане, составляют и распространяют фальшивые истории", - отметил Дж.Гринблатт.

На минувших выходных газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что план мирного урегулирования между израильтянами и палестинцами не предполагает создания государства Палестина со столицей в Иерусалиме. Согласно плану Вашингтона, Палестина должна сохранить статус автономии.

Этот план был одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа, работа над ним велась сотрудниками его администрации свыше двух лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПАЛЕСТИНЦЫ, СИНАЙ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Агентство ООН по помощи палестинцам начало кампанию по сбору средств после сокращения финансирования из США ООН выразила обеспокоенность решением США сократить финансовую помощь Палестине Трамп поговорит по телефону с палестинским лидером Аббасом Керри предложил план перемирия между Израилем и палестинцами сроком на неделю Мир является единственной дорогой к безопасности Израиля и палестинцев - Обама Керри и Аббас обсудят будущее мирного процесса на Ближнем Востоке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]