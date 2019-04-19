Число пострадавших от пожаров в Забайкалье достигло 17 - МЧС

Семнадцать человек пострадали в результате пожаров в Забайкалье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
"Из 14 населенных пунктов Забайкалья, в которых возникли природные пожары, огонь ликвидирован в 11 населенных пунктах, в трех - локализован, проводится проливка. Пострадавших 17 человек, из них восемь человек госпитализированы", - заявили в пресс-службе.
По данным МЧС, 108 жителей эвакуировано, из них 83 человека находятся в пунктах временного размещения.
"Причиной увеличения территории пожаров являются неблагоприятные погодные явления, а именно сильный ветер и резкое увеличение температуры воздуха. При этом водоёмы региона до сих пор находятся подо льдом. МЧС России проводит переброску сил и средств в наиболее опасные районы",- добавили в пресс-службе.
По ее данным, к 3:00 (мск) в Читу прибудут 2 самолета Бе-200, всего от РСЧС задействовано 307 человек и 54 единицы техники.
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