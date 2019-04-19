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Происшествия 19.04.2019 23:42

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье достигло 17 - МЧС

Семнадцать человек пострадали в результате пожаров в Забайкалье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Из 14 населенных пунктов Забайкалья, в которых возникли природные пожары, огонь ликвидирован в 11 населенных пунктах, в трех - локализован, проводится проливка. Пострадавших 17 человек, из них восемь человек госпитализированы", - заявили в пресс-службе.

По данным МЧС, 108 жителей эвакуировано, из них 83 человека находятся в пунктах временного размещения.

"Причиной увеличения территории пожаров являются неблагоприятные погодные явления, а именно сильный ветер и резкое увеличение температуры воздуха. При этом водоёмы региона до сих пор находятся подо льдом. МЧС России проводит переброску сил и средств в наиболее опасные районы",- добавили в пресс-службе.

По ее данным, к 3:00 (мск) в Читу прибудут 2 самолета Бе-200, всего от РСЧС задействовано 307 человек и 54 единицы техники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЗАБАЙКАЛЬЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]