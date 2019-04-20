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Дальнее зарубежье 20.04.2019 15:54

Главы МИД Италии и Франции призвали к скорейшему прекращению огня в Ливии

Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказались против военного решения конфликта в Ливии, сообщает в пятницу итальянское агентство АНСА.

"Мы обсуждали ситуацию в Ливии, которая вызывает беспокойство и привлекает внимание со стороны правительств обеих наших стран", - сказал министр иностранных дел Италии Э.Моаверо-Миланези, выступая в Риме на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой.

"Наша позиция по этому вопросу едина: в Ливии должен быть достигнут режим прекращения огня как можно быстрее", - подчеркнул он.

В свою очередь, глава МИД Франции Ж.-И.Ле Дриан заявил, что "кризис в Ливии может стать очень опасным, и необходимо остановить его".

"Невозможно рассматривать военное решение этого конфликта", - подчеркнул французский министр.

4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся в пригородах ливийской столицы.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ЛИВИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]