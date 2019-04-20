Представители РФ обсудили с Асадом проблемы нормализации отношений Сирии с соседними странами

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в составе российской межведомственной делегации с участием представителей Минобороны РФ в пятницу были приняты президентом Сирии Башаром Асадом, сообщил МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены вопросы обеспечения долгосрочного политического урегулирования в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога (КСНД) и резолюции 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "особое внимание в этой связи было уделено задаче скорейшего формирования и запуска работы Конституционного комитета". "Обсуждались также задачи постконфликтного обустройства Сирии и нормализации отношений САР с арабскими странами", - сообщил МИД РФ.