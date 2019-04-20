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СНГ 20.04.2019 12:44

Представители РФ обсудили с Асадом проблемы нормализации отношений Сирии с соседними странами

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в составе российской межведомственной делегации с участием представителей Минобороны РФ в пятницу были приняты президентом Сирии Башаром Асадом, сообщил МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены вопросы обеспечения долгосрочного политического урегулирования в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога (КСНД) и резолюции 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "особое внимание в этой связи было уделено задаче скорейшего формирования и запуска работы Конституционного комитета". "Обсуждались также задачи постконфликтного обустройства Сирии и нормализации отношений САР с арабскими странами", - сообщил МИД РФ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]