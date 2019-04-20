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Регион 20.04.2019 13:05

Глава администрации президента Грузии Лаша Жвания заявил о решении покинуть пост и вернуться к работе в патриархии

Глава администрации президента Грузии Лаша Жвания сообщил о своем решении покинуть занимаемую должность.

Как написал Л.Жвания в фейсбуке, он обратился к президенту с просьбой об отставке еще в марте и официально он покинет пост главы администрации 1 мая.

По словам Л.Жвания, он намерен продолжить работу в патриархии, в частности, посвятить все свое время деятельности на посту главы благотворительного фонда патриарха Грузии.

"Для меня не имеет значения где служить моей стране, но лучше там, где я себя еще не исчерпал", - написал он, отметив, что благодарен президенту Грузии за оказанное высокое и большое доверие.

О том, кто может сменить его на посту главы администрации президента Л.Жвания не написал.

Бывший посол Грузии в Израиле и на Кипре и экс-министр экономического развития Л.Жвания до назначения на пост главы администрации президента возглавлял благотворительный фонд патриарха.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПОЛИТИК, ЦЕРКОВЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]