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Дальнее зарубежье 20.04.2019 17:28

США пришли на Украину надолго - спецпредставитель

США еще долгое время будут поддерживать Украину, которая восстановит свою территориальную целостность, заявил в пятницу спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"В преддверии воскресных выборов (на Украине - ИФ) я хотел повторить, что США здесь надолго. И мы здесь для того, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину. Она (Украина - ИФ) увидит, как ее границы и территории, включая Крым, будут полностью восстановлены", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

В запланированном на 21 апреля втором туре президентских выборов на Украине принимают участие лидер предвыборной кампании Владимир Зеленский, а также действующий глава государства Петр Порошенко.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ВОЛКЕР, УКРАИНА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]