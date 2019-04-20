В канун Песаха в Москве подожгли еврейскую академию

Поджог иешивы - академии иудаики - "Торат Хаим" совершен неизвестными в пятницу в Москве перед самым началом еврейского праздника Песах.

"Злоумышленники подожгли склад, где хранилось кошерное мясо, и намалевали свастику на входной двери. По счастью, никто из людей не пострадал", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Главного раввина Москвы Ольга Есаулова, отметив, что сегодня в иешиве было особенно много людей, которые собрались на праздничную трапезу.

Представитель еврейской общины назвала возмутительным тот факт, что поджог был совершен в канун одного из самых значимых иудейских праздников.

"В ближайшие два дня мы не сможем заниматься расследованием, поскольку в эти минуты начинается Песах. Ситуация полностью вверена правоохранительным органам, которые, мы надеемся, смогут найти злоумышленников", - сказала О.Есаулова.