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Происшествия 20.04.2019 00:13

В канун Песаха в Москве подожгли еврейскую академию

Поджог иешивы - академии иудаики - "Торат Хаим" совершен неизвестными в пятницу в Москве перед самым началом еврейского праздника Песах.

"Злоумышленники подожгли склад, где хранилось кошерное мясо, и намалевали свастику на входной двери. По счастью, никто из людей не пострадал", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Главного раввина Москвы Ольга Есаулова, отметив, что сегодня в иешиве было особенно много людей, которые собрались на праздничную трапезу.

Представитель еврейской общины назвала возмутительным тот факт, что поджог был совершен в канун одного из самых значимых иудейских праздников.

"В ближайшие два дня мы не сможем заниматься расследованием, поскольку в эти минуты начинается Песах. Ситуация полностью вверена правоохранительным органам, которые, мы надеемся, смогут найти злоумышленников", - сказала О.Есаулова.

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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, ИЕШИВА, ПОДЖОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]