Вашингтон продолжит давление и применение санкций до полной денуклеаризации КНДР - Помпео

США продолжат оказывать давление на КНДР и добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в пятницу по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно.
"В заглавии списка наших общих (с Японией - ИФ) дипломатических целей - добиться полной, подлежащей проверке денуклеаризации Северной Кореи. В сотрудничестве с международным сообществом и в соответствии с резолюциями Совбеза ООН мы продолжим оказывать давление на Северную Корею", - сказал М.Помпео на пресс-конференции.
По его словам, КНДР должна "избавиться от всего своего арсенала оружия массового поражения, баллистических ракет, а также прекратить реализацию соответствующих программ и строительство объектов".
"Мы продолжим применять все санкции против Северной Кореи и призываем все страны сделать то же самое", - подытожил госсекретарь.
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