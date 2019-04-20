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Происшествия 20.04.2019 00:28

Природный пожар, пришедший из Монголии, повредил в Забайкалье 152 дома, включая 98 жилых - МЧС

Полторы сотни домов повреждены в поселках Забайкалья из-за перехода природного пожара из Монголии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Всего огнём повреждены 152 дома, из них 98-жилых", - сказали в пресс-службе.

Спасатели предпринимают все возможное, чтобы отстоять населенные пункты от огня. В район бедствия МЧС направило необходимое количество сил и средств.

Ранее сообщалось, что из 14 населенных пунктов Забайкалья, в которых возникли природные пожары, огонь ликвидирован в 11 населенных пунктах, в 3 - локализован, проводится проливка. Пострадали 17 человек, из них 8 человек госпитализировано.

По данным МЧС, 108 жителей эвакуировано, из них 83 человека находятся в пунктах временного размещения.

"Причиной увеличения территории пожаров являются неблагоприятные погодные явления, а именно сильный ветер и резкое увеличение температуры воздуха. При этом водоёмы региона до сих пор находятся подо льдом. МЧС России проводит переброску сил и средств в наиболее опасные районы", - добавили в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе добавили, что из 17 пострадавших два человека получили ожоги средней степени тяжести, а у остальных - воспаление глаз от ветра и образовавшегося от пожара мусора.

Кроме того, к 3:00 (мск) в Читу прибудут 2 самолета Бе-200, всего от РСЧС задействовано 307 человек и 54 единицы техники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МЧС, ЗАБАЙКАЛЬЕ, ДОМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]