Природный пожар, пришедший из Монголии, повредил в Забайкалье 152 дома, включая 98 жилых - МЧС

Полторы сотни домов повреждены в поселках Забайкалья из-за перехода природного пожара из Монголии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Всего огнём повреждены 152 дома, из них 98-жилых", - сказали в пресс-службе.

Спасатели предпринимают все возможное, чтобы отстоять населенные пункты от огня. В район бедствия МЧС направило необходимое количество сил и средств.

Ранее сообщалось, что из 14 населенных пунктов Забайкалья, в которых возникли природные пожары, огонь ликвидирован в 11 населенных пунктах, в 3 - локализован, проводится проливка. Пострадали 17 человек, из них 8 человек госпитализировано.

По данным МЧС, 108 жителей эвакуировано, из них 83 человека находятся в пунктах временного размещения.

"Причиной увеличения территории пожаров являются неблагоприятные погодные явления, а именно сильный ветер и резкое увеличение температуры воздуха. При этом водоёмы региона до сих пор находятся подо льдом. МЧС России проводит переброску сил и средств в наиболее опасные районы", - добавили в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе добавили, что из 17 пострадавших два человека получили ожоги средней степени тяжести, а у остальных - воспаление глаз от ветра и образовавшегося от пожара мусора.

Кроме того, к 3:00 (мск) в Читу прибудут 2 самолета Бе-200, всего от РСЧС задействовано 307 человек и 54 единицы техники.