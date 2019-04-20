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СНГ 20.04.2019 09:06

На Украине наступил "день тишины"

На Украине в субботу, 20 апреля, наступил "день тишины" перед днем голосования во втором туре выборов президента страны 21 апреля.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов", - говорится в статье 57 закона о выборах президента Украины.

Согласно закону, в "день тишины" запрещается "публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение избирательных листовок, расклеивание избирательных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост президента Украины и распространение политической рекламы".

Закон также определяет, что предвыборные агитационные материалы снимаются с 24 часов последней пятницы, которая предшествует дню выборов, соответствующими службами местных органов исполнительной власти, органов Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления.

Во втором туре за пост главы Украинского государства будут бороться действующий глава государства Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, КАНУНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]