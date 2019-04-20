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СНГ 20.04.2019 14:37

Виртуальная приемная президента Казахстана начнет работу 22 апреля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился открыть виртуальную приемную главы государства для обратной связи с населением, с 22 апреля она будет работать на базе сайте Akorda.kz, сообщил пресс-секретарь президента Берик Курмангали.

"Глава государства поручил открыть Виртуальную приемную Президента, куда люди могли бы обратиться с официальными запросами. Каждое обращение будет рассмотрено Президентом и по его поручению - сотрудниками администрации", - написал Б.Курмагнали на своей странице в Facebook в субботу.

Он отметил, что виртуальная приемная, "безусловно, поможет главе государства выявлять наиболее острые социальные проблемы с целью их оперативного решения".

Пресс-секретарь рассказал, что глава государства ежедневно получает обширную информацию из различных источников. "Президент также работает с новыми средствами коммуникаций - интернет ресурсами и социальными сетями", - сообщил он.

"Сегодня поток информации стремительно растет. Президент обязан постоянно держать руку на пульсе ключевых событий. Поэтому приоритетом государственной политики является налаживание эффективной обратной связи с населением, выстраивание диалога с обществом", - отметил пресс-секретарь.

Он напомнил, что на недавнем совещании с акимами регионов К.Токаев поручил министрам и акимам активнее работать в социальных сетях для установления прямого контакта с людьми.

При этом Б.Курмангали отметил, что К.Токаев как глава государства сам подает пример: ведет аккаунт в Твиттере, недавно открыл страницу в Инстаграме, где люди оставляют свои комментарии, предложения, отклики. "В них содержится ценная и важная информация, требующая более системной работы", - отметил пресс-секретарь.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, НАСЕЛЕНИЕ, СВЯЗЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]