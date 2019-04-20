МЧС: все пожары в 14 населенных пунктах в Забайкалье ликвидированы

МЧС справилось с природными пожарами, перекинувшимися на села в Забайкалье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Все пожары в 14 населенных пунктах ликвидированы, в Читу из Красноярска прибыли 2 самолета Бе-200 и вертолет Ми-8, в пути еще 2 Ми-8, проводится разведка самолетом Бе-200", - сказали в пресс-службе.

По данным регионального главка МЧС РФ, пострадали 25 человек.

Ранее сообщалось, что из 14 населенных пунктов Забайкалья, в которых возникли природные пожары, огонь ликвидирован в 11 населенных пунктах, в 3 -локализован, проводится проливка. Пострадали 17 человек, из них 8 человек госпитализировано.