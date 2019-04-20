На юге Казахстана в результате автоаварии с участием пассажирского автобуса погибли 11 человек, около 30 пострадали

В Кордайском районе Жамбылской области (на юге Казахстана) в субботу в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли 11 человек, сообщил пресс-секретарь МВД Казахстана Нурдильда Ораз.
"В результате ДТП на месте погибло восемь человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще три человека", - сообщил Н.Ораз журналистам.
Он также сообщил, что ДТП произошло на 181 км автодороги Алматы-Ташкент около 5 часов утра.
Автомашина марки "Тойота Камри" столкнулась с припаркованным вдоль дороги грузовиком. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными транспортными средствами, опрокинулся, рассказал Н.Ораз.
На место происшествия выехало руководство области, прокурор, начальники областных департаментов полиции, по чрезвычайным ситуациям и управления по делам обороны.
В аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники оперативно-спасательных служб, медицины катастроф и медполиции области, а так же вертолетная техника "Казавиаспас", отметил он.
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