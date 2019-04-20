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Происшествия 20.04.2019 10:04

На юге Казахстана в результате автоаварии с участием пассажирского автобуса погибли 11 человек, около 30 пострадали

В Кордайском районе Жамбылской области (на юге Казахстана) в субботу в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли 11 человек, сообщил пресс-секретарь МВД Казахстана Нурдильда Ораз.

"В результате ДТП на месте погибло восемь человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще три человека", - сообщил Н.Ораз журналистам.

Он также сообщил, что ДТП произошло на 181 км автодороги Алматы-Ташкент около 5 часов утра.

Автомашина марки "Тойота Камри" столкнулась с припаркованным вдоль дороги грузовиком. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными транспортными средствами, опрокинулся, рассказал Н.Ораз.

На место происшествия выехало руководство области, прокурор, начальники областных департаментов полиции, по чрезвычайным ситуациям и управления по делам обороны.

В аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники оперативно-спасательных служб, медицины катастроф и медполиции области, а так же вертолетная техника "Казавиаспас", отметил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]