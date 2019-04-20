Наибольший доход среди депутатов Мосгордумы в 2018 году получил бывший президент строительной группы компаний "ПИК" Павел Поселенов, следует из обнародованных данных о доходах депутатов.

П.Поселенов задекларировал годовой доход в сумме 62,3 млн рублей. Ему принадлежат 3- и 4-комнатные квартиры, дачный участок и несколько других строений и нежилых помещений, а также две иномарки.

Таким образом, его годовой доход оказался более чем в тысячу раз больше, чем у депутата Мосгордумы с наименьшим задекларированным доходом - врач-психиатр Алексей Мишин в 2018 году заработал всего 59,7 тыс. рублей. В собственности у него нет недвижимости, но есть автомобиль BMW.

Столичный парламентарий, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в прошлом году заработал 53,6 млн рублей, что на 20 млн рублей больше его супруги , главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

Крупные доходы в прошлом году также получили депутаты: топ-менеджер строительной ГК "Пионер" Олег Сорока (34,5 млн рублей) и бывший гендиректор НПО "Сапфир" Александр Сметанов (36,1 млн рублей). При этом в декларации экс-владельца другой строительной компании - обанкротившейся СУ-155 - Михаила Балакина указано только 78,4 тыс. рублей дохода.

Спикер столичного парламента в 2018 году Алексей Шапошников заработал 24,5 млн рублей, годом ранее - 5,5 млн рублей.

Народная артистка России, депутат Надежда Бабкина в 2018 году заработала 33,4 млн рублей, что втрое больше ее коллеги, народного артиста России, главы комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова (9,9 млн рублей). Еще один Народный артист России, худрук театра "Содружество актеров Таганки", вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко за год получил 10,9 млн рублей дохода.