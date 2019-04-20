Названы страны, туристическая популярность которых сильнее всего упала за 10 лет

Журнал Lonely Planet составил рейтинг стран и городов, популярность которых сильнее всего выросла и упала за последние десять лет.
При составлении рейтинга была проанализирована статистика поисковых запросов Google Trends с 2009 по 2019 годы.
Антирейтинг стран возглавил Египет - количество поисковых запросов за десятилетие снизилось на 84,8%. Сильно упала интернет-популярность Туниса (-71,2%), Турции (-67,04%), Франции (-54,34%) и Бразилии (-49,46%). Реже путешественники интересовались Доминиканой, Пуэрто-Рико, Австралией, Болгарией и Ирландией. Россия также вошла в антирейтинг - количество поисковых запросов за 10 лет снизилось на 4,36%.
В то же время топ стран, популярность которых сильнее всего выросла за десятилетие, возглавили Филиппины - эту страну пользователи искали на 170,45% чаще. На втором месте - Южная Корея (+76,11%), затем идут Саудовская Аравия (+56,41%), Казахстан (+47,83%) и Нидерланды (+43,17%). В топ "лучших" также вошли Тайвань, Польша, Бахрейн, Камбоджа и Индия.
"Антирейтинг городов, популярность которых сильнее всего просела за 10 лет, возглавил Шарм-эль-Шейх (-91,47%). Это можно объяснить революциями в стране и террористической угрозой. Тем не менее, в последнее время турпоток в страну стал медленно восстанавливаться", - сообщает журнал.
На втором месте неожиданно оказался Санкт-Петербург (-79,65%), следом идут Каир (-74,67%), Лас-Вегас (-60,13%) и болгарский курортный город Варна (-51,03%). В антирейтинг также вошли Пхукет, Майами, малазийский Пенанг, Нью-Йорк и канадский Калгари.
При этом рейтинг популярных городов возглавил Будапешт (+87,2% поисковых запросов за последние 10 лет). "Реальный турпоток вырос на 39,58%, что связано с увеличением количества прямых рейсов, крупными туристическими инициативами правительства и тем, что Будапешт - один из самых дешевых городов Европы для посещения", - отмечает Lonely Planet.
Второе место среди городов занял Сеул (+70,48%), за ним следуют Копенгаген (+68,24%), Тель-Авив (+63,31%) и Варшава (+63,08%). В топ-10 также вошли индийский Ченнай, южнокорейский Чеджу, японский Киото, индийский Джайпур и столица Португалии Лиссабон.
Министр обороны Азербайджана соболезнует в связи с потерями ВС Турции в контртеррористических операциях
США поддерживают социально-экономические реформы в Азербайджане - посол
США надеются на продолжение мирных переговоров по армяно-азербайджанскому конфликту – посол
Белнефтехим запросил встречу с Транснефтью в связи с тем, что качество нефти из РФ "значительно ухудшилось"
Норвегия в марте увеличила добычу углеводородов на 1,1%
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Волкер высказался за восстановление целостности Украины
В Сирии в результате нападения боевиков ИГ погибли 35 бойцов проправительственных сил - СМИ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР