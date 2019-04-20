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Дальнее зарубежье 20.04.2019 12:21

Взрыв прогремел в Кабуле возле одного из министерств - СМИ

В Кабуле в субботу прогремел взрыв, сообщает афганский телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, взрыв произошел около 11:30 по местному времени (10:00 мск) в центре города вблизи министерства коммуникаций и информационных технологий.

Свидетели происшествия сообщают, что в районе взрыва слышны выстрелы. Информация о жертвах пока не поступает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]