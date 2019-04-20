Взрыв прогремел в Кабуле возле одного из министерств - СМИ

В Кабуле в субботу прогремел взрыв, сообщает афганский телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, взрыв произошел около 11:30 по местному времени (10:00 мск) в центре города вблизи министерства коммуникаций и информационных технологий.

Свидетели происшествия сообщают, что в районе взрыва слышны выстрелы. Информация о жертвах пока не поступает.