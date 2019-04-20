В Консервативной партии Великобритании обсуждают идею вотума недоверия Терезе Мэй - СМИ

Члены Консервативной партии Великобритании обсуждают возможность провести новое голосование о доверии главе партии и премьер-министру Терезе Мэй, сообщает газета The Daily Telegraph.

Во вторник члены так называемого "комитета 1922 года" палаты общин Великобритании, в который входят рядовые депутаты-консерваторы, планируют обсудить вопрос изменения действующих в парламенте правил, что позволило бы выразить Т.Мэй вотум недоверия, отмечает газета.

"Комитет 1922 года", названный так по году своего образования, объединяет всех членов консервативной фракции в палате общин.

Голосование о доверии Т.Мэй уже проводилось в декабре прошлого года. Тогда депутаты-консерваторы поддержали премьера. После этого, согласно действующим правилам, в течение одного года в партии запрещено пытаться вынести вотум недоверия Т.Мэй.

Согласно одному из планов, который рассматривают настроенные против Т.Мэй консерваторы, правила проведения голосования о доверии лидеру партии планируется изменить так, чтобы второй раз депутаты смогли проголосовать не через год, а через шесть месяцев после первого голосования. Таким образом, отмечает газета, новое голосование о доверии Т.Мэй может пройти вскоре после выборов в Европарламент, назначенных на 23 мая.

Информация о планах консерваторов поступает на фоне вероятного провала Консервативной партии на выборах в Европарламент. Так, опросы показывают, что больше всего мест от Великобритании в Европарламенте получат лейбористы, а консерваторы окажутся на втором месте.

В то же время некоторые консерваторы полагают, что голосование о доверии премьеру лишь внесет дополнительную нестабильность в партию, отмечает газета.

В конце марта этого года Т.Мэй заявляла, что она готова уйти в отставку в случае, если парламент одобрит согласованную ее правительством с Брюсселем сделку по Brexit.

Позднее ЕС и Великобритания достигли соглашения о продлении срока Brexit до 31 октября 2019 года.

Таким образом, Великобритании нужно будет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая 2019 года. И Брюссель, и Лондон изначально неоднократно заявляли, что они хотели бы избежать участия британских депутатов в этих выборах.