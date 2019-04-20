В Консервативной партии Великобритании обсуждают идею вотума недоверия Терезе Мэй - СМИ

Члены Консервативной партии Великобритании обсуждают возможность провести новое голосование о доверии главе партии и премьер-министру Терезе Мэй, сообщает газета The Daily Telegraph.
Во вторник члены так называемого "комитета 1922 года" палаты общин Великобритании, в который входят рядовые депутаты-консерваторы, планируют обсудить вопрос изменения действующих в парламенте правил, что позволило бы выразить Т.Мэй вотум недоверия, отмечает газета.
"Комитет 1922 года", названный так по году своего образования, объединяет всех членов консервативной фракции в палате общин.
Голосование о доверии Т.Мэй уже проводилось в декабре прошлого года. Тогда депутаты-консерваторы поддержали премьера. После этого, согласно действующим правилам, в течение одного года в партии запрещено пытаться вынести вотум недоверия Т.Мэй.
Согласно одному из планов, который рассматривают настроенные против Т.Мэй консерваторы, правила проведения голосования о доверии лидеру партии планируется изменить так, чтобы второй раз депутаты смогли проголосовать не через год, а через шесть месяцев после первого голосования. Таким образом, отмечает газета, новое голосование о доверии Т.Мэй может пройти вскоре после выборов в Европарламент, назначенных на 23 мая.
Информация о планах консерваторов поступает на фоне вероятного провала Консервативной партии на выборах в Европарламент. Так, опросы показывают, что больше всего мест от Великобритании в Европарламенте получат лейбористы, а консерваторы окажутся на втором месте.
В то же время некоторые консерваторы полагают, что голосование о доверии премьеру лишь внесет дополнительную нестабильность в партию, отмечает газета.
В конце марта этого года Т.Мэй заявляла, что она готова уйти в отставку в случае, если парламент одобрит согласованную ее правительством с Брюсселем сделку по Brexit.
Позднее ЕС и Великобритания достигли соглашения о продлении срока Brexit до 31 октября 2019 года.
Таким образом, Великобритании нужно будет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая 2019 года. И Брюссель, и Лондон изначально неоднократно заявляли, что они хотели бы избежать участия британских депутатов в этих выборах.
Министр обороны Азербайджана соболезнует в связи с потерями ВС Турции в контртеррористических операциях
США поддерживают социально-экономические реформы в Азербайджане - посол
США надеются на продолжение мирных переговоров по армяно-азербайджанскому конфликту – посол
Белнефтехим запросил встречу с Транснефтью в связи с тем, что качество нефти из РФ "значительно ухудшилось"
Норвегия в марте увеличила добычу углеводородов на 1,1%
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Волкер высказался за восстановление целостности Украины
В Сирии в результате нападения боевиков ИГ погибли 35 бойцов проправительственных сил - СМИ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР