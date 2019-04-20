Петербург оказался городом с самыми дешевыми отелями в России

Эксперты сервиса по поиску авиабилетов и отелей Aviasales определили российские города с самыми дешевыми отелями, лидирует Санкт-Петербург.

В рамках исследования эксперты проанализировали стоимость проживания в гостиницах крупных городов России, хостелы при этом не учитывались.

"Первое место в бюджетном рейтинге занял Санкт-Петербург. Цены в отелях начинаются от 513 рублей с человека за ночь. Примечательно, что самые дешевые объекты размещения находятся в центре города", - рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор сервиса Янис Дзенис.

Он добавил, что второе место поделили четыре города - Красноярск, Ростов-на-Дону, Самара и Казань. В этих городах сутки в отеле стоят минимум 600 рублей с человека, а сами гостиницы расположены в пределах 2-3 км от главных достопримечательностей", - отметил Я.Дзенис.

Недорого можно остановиться в Перми - от 640 рублей за ночь. От 680 рублей обойдется проживание в гостиницах Уфы.

Замыкает пятерку бюджетных направлений Челябинск, где ночь в отеле будет стоить от 700 рублей.

"Немногим дороже выйдет поездка в Тюмень - от 714 рублей за ночь в гостинице недалеко от исторического центра города.

А вот Москва заняла лишь седьмое место в рейтинге выгодных маршрутов. Стоимость столичных отелей начинается от 799 рублей за одноместное размещение", - рассказал Я.Дзенис.

Чуть дороже, чем в Москве, можно остановиться в отелях Нижнего Новгорода и Краснодара - проживание доступно от 800 рублей.

В Екатеринбурге самая дешевая гостиница обойдется в 900 рублей в сутки.

В Омске туристу придется заплатить за номер минимум 960 рублей.